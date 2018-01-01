Султан моего сердца. Сезон 1. Серия 6
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Султан моего сердца
1-й сезон
6-я серия

Султан моего сердца (сериал, 2018) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн

9.32018, Kalbimin Sultanı
Исторический, Мелодрама18+

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О сериале

Стамбул, начало XIX века. Анна, дочь одного из чиновников, работающих в посольстве Российской империи, случайно знакомится с османским султаном Махмудом II. Впечатленный интеллектом и знаниями девушки, правитель приглашает ее работать учительницей его детей, но она поначалу отказывается и уступает только после того, как на нее начинает давить русский посол Дмитрий. Во время работы во дворце Анна понимает, что начинает влюбляться в Махмуда. Но она сталкивается с массой проблем, ведь дети султана не слушаются чужестранку, а обитательницы гарема воспринимают ее как соперницу. Этому есть причина: сам Махмуд тоже влюбляется в новую учительницу.

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Страна
Россия, Турция
Жанр
Исторический, Мелодрама
Качество
Full HD
Время
48 мин / 00:48

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
6.6 IMDb