WinkСериалыСултан моего сердца1-й сезон21-я серия
Султан моего сердца (сериал, 2018) сезон 1 серия 21 смотреть онлайн бесплатно
9.32018, Kalbimin Sultanı
Исторический, Мелодрама18+
Сезоны и серии
- 18+50 мин
Султан моего сердца
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 18+51 мин
Султан моего сердца
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
- 18+51 мин
Султан моего сердца
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
- 18+48 мин
Султан моего сердца
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
- 18+51 мин
Султан моего сердца
Сезон 1 Серия 5Бесплатно
- 18+49 мин
Султан моего сердца
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
- 18+49 мин
Султан моего сердца
Сезон 1 Серия 7Бесплатно
- 18+50 мин
Султан моего сердца
Сезон 1 Серия 8Бесплатно
- 18+50 мин
Султан моего сердца
Сезон 1 Серия 9Бесплатно
- 18+51 мин
Султан моего сердца
Сезон 1 Серия 10Бесплатно
- 18+48 мин
Султан моего сердца
Сезон 1 Серия 11Бесплатно
- 18+49 мин
Султан моего сердца
Сезон 1 Серия 12Бесплатно
- 18+49 мин
Султан моего сердца
Сезон 1 Серия 13Бесплатно
- 18+51 мин
Султан моего сердца
Сезон 1 Серия 14Бесплатно
- 18+48 мин
Султан моего сердца
Сезон 1 Серия 15Бесплатно
- 18+48 мин
Султан моего сердца
Сезон 1 Серия 16Бесплатно
- 18+49 мин
Султан моего сердца
Сезон 1 Серия 17Бесплатно
- 18+51 мин
Султан моего сердца
Сезон 1 Серия 18Бесплатно
- 18+51 мин
Султан моего сердца
Сезон 1 Серия 19Бесплатно
- 18+49 мин
Султан моего сердца
Сезон 1 Серия 20Бесплатно
- 18+51 мин
Султан моего сердца
Сезон 1 Серия 21Бесплатно
- 18+51 мин
Султан моего сердца
Сезон 1 Серия 22Бесплатно
- 18+50 мин
Султан моего сердца
Сезон 1 Серия 23Бесплатно
- 18+51 мин
Султан моего сердца
Сезон 1 Серия 24Бесплатно
О сериале
Стамбул, начало XIX века. Анна, дочь одного из чиновников, работающих в посольстве Российской империи, случайно знакомится с османским султаном Махмудом II. Впечатленный интеллектом и знаниями девушки, правитель приглашает ее работать учительницей его детей, но она поначалу отказывается и уступает только после того, как на нее начинает давить русский посол Дмитрий. Во время работы во дворце Анна понимает, что начинает влюбляться в Махмуда. Но она сталкивается с массой проблем, ведь дети султана не слушаются чужестранку, а обитательницы гарема воспринимают ее как соперницу. Этому есть причина: сам Махмуд тоже влюбляется в новую учительницу.
СтранаТурция, Россия
ЖанрИсторический, Мелодрама
КачествоFull HD
Время50 мин / 00:50
Рейтинг
8.1 КиноПоиск
6.7 IMDb
- АЭАктёр
Али
Эрсан Дуру
- АНАктриса
Александра
Никифорова
- ЭЧАктриса
Эмель
Чольгечен
- ТОАктёр
Тансел
Онгел
- ДЩАктёр
Дмитрий
Щербина
- Актёр
Андрей
Руденский
- Актёр
Александр
Соколовский
- БКАктриса
Бесте
Кёкдемир
- ТСАктёр
Тунджер
Салман
- ТРАктёр
Танер
Румели
- Продюсер
Джаник
Файзиев
- МКПродюсер
Максим
Ковалевич
- РМПродюсер
Рафаел
Минасбекян
- ЭОМонтажёр
Эрхан
Озен
- ЕЛМонтажёр
Екатерина
Лазарева