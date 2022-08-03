Султан моего сердца (сериал, 2018) сезон 1 серия 21 смотреть онлайн бесплатно

Стамбул, начало XIX века. Анна, дочь одного из чиновников, работающих в посольстве Российской империи, случайно знакомится с османским султаном Махмудом II. Впечатленный интеллектом и знаниями девушки, правитель приглашает ее работать учительницей его детей, но она поначалу отказывается и уступает только после того, как на нее начинает давить русский посол Дмитрий. Во время работы во дворце Анна понимает, что начинает влюбляться в Махмуда. Но она сталкивается с массой проблем, ведь дети султана не слушаются чужестранку, а обитательницы гарема воспринимают ее как соперницу. Этому есть причина: сам Махмуд тоже влюбляется в новую учительницу.

