Султан моего сердца (сериал, 2018) сезон 1 серия 12 смотреть онлайн бесплатно

2018, Kalbimin Sultanı
Исторический, Мелодрама

Стамбул, начало XIX века. Анна, дочь одного из чиновников, работающих в посольстве Российской империи, случайно знакомится с османским султаном Махмудом II. Впечатленный интеллектом и знаниями девушки, правитель приглашает ее работать учительницей его детей, но она поначалу отказывается и уступает только после того, как на нее начинает давить русский посол Дмитрий. Во время работы во дворце Анна понимает, что начинает влюбляться в Махмуда. Но она сталкивается с массой проблем, ведь дети султана не слушаются чужестранку, а обитательницы гарема воспринимают ее как соперницу. Этому есть причина: сам Махмуд тоже влюбляется в новую учительницу.

Турция, Россия
Исторический, Мелодрама
Full HD
48 мин / 00:48

8.1 КиноПоиск
6.7 IMDb