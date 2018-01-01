Султан моего сердца (сериал, 2018) сезон 1 серия 13 смотреть онлайн
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О сериале
Стамбул, начало XIX века. Анна, дочь одного из чиновников, работающих в посольстве Российской империи, случайно знакомится с османским султаном Махмудом II. Впечатленный интеллектом и знаниями девушки, правитель приглашает ее работать учительницей его детей, но она поначалу отказывается и уступает только после того, как на нее начинает давить русский посол Дмитрий. Во время работы во дворце Анна понимает, что начинает влюбляться в Махмуда. Но она сталкивается с массой проблем, ведь дети султана не слушаются чужестранку, а обитательницы гарема воспринимают ее как соперницу. Этому есть причина: сам Махмуд тоже влюбляется в новую учительницу.
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СтранаТурция, Россия
ЖанрИсторический, Мелодрама
КачествоFull HD
Время48 мин / 00:48
Рейтинг
- АЭАктёр
Али
Эрсан Дуру
- АНАктриса
Александра
Никифорова
- ЭЧАктриса
Эмель
Чольгечен
- ТОАктёр
Тансел
Онгел
- ДЩАктёр
Дмитрий
Щербина
- Актёр
Андрей
Руденский
- Актёр
Александр
Соколовский
- БКАктриса
Бесте
Кёкдемир
- ТСАктёр
Тунджер
Салман
- ТРАктёр
Танер
Румели
- Продюсер
Джаник
Файзиев
- МКПродюсер
Максим
Ковалевич
- РМПродюсер
Рафаел
Минасбекян
- ЭОМонтажёр
Эрхан
Озен
- ЕЛМонтажёр
Екатерина
Лазарева