Цена любви
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Цена любви

Цена любви (сериал, 2013) смотреть онлайн бесплатно

8.72013, Цена любви 1 сезон
Мелодрамы, Мини-сериалы16+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Преподаватель университета Елена однажды пришла к выводу, что в ее жизни больше нет простого женского счастья. Она замужем, раньше между ней и супругом была страсть и любовь, но, увы, быт беспощадно съел их. От развода Елену останавливает только дочь Катя. Но однажды в университете появляется Андрей. Молодой 20-летний парень вскружил голову Елене. Она не думает о разнице в возрасте, позабыв об обязательствах и репутации…

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5.8 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Цена любви»

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