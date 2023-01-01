Биография

Анастасия Бусыгина – актриса. Родилась в 1974 году. Долго не могла поступить в театральный вуз родного ей Нижнего Новгорода. Училась в Москве, в Школе-студии МХАТ. С разрешения руководителя курса прошла отбор и приняла участие в проекте Джорджо Стрелера. В течение года интернациональный актерский коллектив гастролировал по миру с пьесой Шекспира «Сон в летнюю ночь». Это была первая роль Бусыгиной на профессиональной сцене. Впоследствии она не раз играла в классическом репертуаре. Кинодебют актрисы состоялся в 1996 году. Сыграв малозаметную роль в комедийном сериале «Кафе «Клубничка», она получила предложение участвовать в проекте «Чехов и К°». Участие Анастасии Бусыгиной в сериале «Плюс бесконечность» сделало актрису известной широкой публике. Зрители с интересом следили за перипетиями судеб экранных персонажей, преодолевающих тяготы криминальных реалий. Комедийную роль артистки в сериале «Кто в доме хозяин?» сменяет драматичный образ психолога Соболевой из детектива «Острог. Дело Федора Сеченова». Трагична судьба Лейлы, сыгранной в картине 2012 года «Белый человек». Сотни позитивных отзывов получила роль актрисы в сериале «Ленинград 46».