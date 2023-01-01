Биография

Натали Старынкевич – актриса телевидения, кино и театра, модель. Активно снимается в телесериалах российского и украинского производства. Личную жизнь Натали Старынкевич принципиально не демонстрирует. Она не замужем, но много времени проводит со своими племянниками и крестниками, фото с которыми публикует в сети. Брат актрисы – талантливый скульптор и художник Арсений Старынкевич. В 2009 году Натали окончила ГИТИС. После учебы работала в Российском молодежном академическом театре, а позже перешла в театр «Модернъ». Главную роль артистка сыграла в спектакле «Гримерная». Также появлялась на сцене в образе одной из роз в «Путешествии маленького принца» и зайчихи в «Зайке-зазнайке» Сергея Михалкова. Роли Натали Старынкевич в кино начались с эпизодических. Узнавать ее на улицах стали после съемок в сериале «Глухарь. Возвращение». На съемочной площадке телесериала «Пилот международных авиалиний» актриса сотрудничала со «звездами» российского кино Александром Домогаровым, Дмитрием Нагиевым. Появилась она и в эпизодической роли блогерши в популярном ситкоме «Кухня». Главные роли Старынкевич исполнила в небольшом сериале «Ника» и в фильме «Интриганки». Также она участвовала в проектах «Улыбка пересмешника», «Ивановы-Ивановы», «Ничто не случается дважды».