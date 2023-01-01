За полчаса до весны (сериал, 2017) смотреть онлайн

Сюжет

Алена Хмельницкая в увлекательной мелодраме о семейной счастье.



Для Тамары семья всегда была на первом месте. Любящий муж, две красавицы-дочери, маленький сынишка, тепло и уют в доме — чего еще желать? Новость о том, что Олег увлекся молоденькой девушкой, застает ее врасплох. Старшая дочь Ира собирается разводиться, а младшая ждет ребенка от парня, который ее использует… Собрав волю в кулак, Тамара пытается склеить разбитое счастье «За полчаса до весны».



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