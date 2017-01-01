За полчаса до весны (сериал, 2017) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн
8.52017, За полчаса до весны. Серия 2
Мелодрама18+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Тамара всю жизнь посвятила семье. Она, как ангел-хранитель всегда и во всем поддерживала мужа Олега, талантливого хирурга и своих двух дочерей – Иру и Аню.
Но однажды из семьи Тамары уходят покой и радость. Олег за спиной жены заводит роман с молодой девушкой. Старшая дочь Ира, роковая красавица, не ладит со своим мужем ученым-недотепой Вадимом и собирается уйти от него к гитаристу из группы. А младшая Аня ждет ребенка от парня, который ее обманывает…
Удастся ли Тамаре сохранить семейное счастье, которое еще вчера казалось нерушимым?
Рейтинг
5.9 КиноПоиск
- ВДРежиссёр
Валерий
Девятилов
- Актриса
Алёна
Хмельницкая
- Актёр
Александр
Лазарев мл.
- Актёр
Сергей
Горобченко
- АВАктриса
Анастасия
Веденская
- АНАктёр
Анатолий
Наумов
- ПКАктёр
Павел
Кузьмин
- ВААктриса
Виктория
Адельфина
- ОСАктриса
Оксана
Скоропад
- Актёр
Родион
Галюченко
- НСАктриса
Натали
Старынкевич
- ЕССценарист
Елена
Соловьева
- АКПродюсер
Александр
Кушаев
- ИСПродюсер
Ирина
Смирнова-Бейнарович
- ОПХудожница
Оксана
Присяжная
- ГНОператор
Геннадий
Немых