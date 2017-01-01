За полчаса до весны (сериал, 2017) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

Тамара всю жизнь посвятила семье. Она, как ангел-хранитель всегда и во всем поддерживала мужа Олега, талантливого хирурга и своих двух дочерей – Иру и Аню.



Но однажды из семьи Тамары уходят покой и радость. Олег за спиной жены заводит роман с молодой девушкой. Старшая дочь Ира, роковая красавица, не ладит со своим мужем ученым-недотепой Вадимом и собирается уйти от него к гитаристу из группы. А младшая Аня ждет ребенка от парня, который ее обманывает…



Удастся ли Тамаре сохранить семейное счастье, которое еще вчера казалось нерушимым?

