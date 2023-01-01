Биография

Актер Анатолий Сергеевич Наумов – артист кино и театра, а также фотомодель. Появился на свет 16 мая 2010 года и практически с самого рождения начал сниматься в кино. Он учится в «Международной школе завтрашнего дня», и, скорее всего, вся дальнейшая его жизнь также будет тесно связана со съемочной и фотоплощадкой. Активно снимается в рекламе, в социальных проектах и имиджевой фоторекламе, для имиджевых каталогов известных марок детской одежды. Учитывая его хрупкое телосложение, роли Анатолию Наумову достаются трогательные, проникновенные и романтичные. Первой его работой была роль сына главной героини в сериале «Кровинушка», и с тех пор за 10 лет успел сняться в свыше 30 фильмах. С детства идеально вел себя на съемочных площадках, ответственно отрабатывая пожелания режиссера. Хорошо известен зрителям по ролям в фильмах и сериалах «София», «Интриганки», «Старушки в бегах», «Интерны». Также, как актер, Анатолий Наумов принимал участив в озвучивании мультфильмов (например, «Монстрики» – главный герой в детстве) и фильмов («Воронины», «Джуна»). Фильмы Анатолия Наумова – почти всегда милые, семейные, и параллельно актер может сниматься в нескольких сериалах и рекламных проектах.