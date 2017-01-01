За полчаса до весны. Серия 1
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За полчаса до весны (сериал, 2017) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

8.52017, За полчаса до весны. Серия 1
Мелодрамы18+

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Сюжет

Тамара всю жизнь посвятила семье. Она, как ангел-хранитель всегда и во всем поддерживала мужа Олега, талантливого хирурга и своих двух дочерей – Иру и Аню.

Но однажды из семьи Тамары уходят покой и радость. Олег за спиной жены заводит роман с молодой девушкой. Старшая дочь Ира, роковая красавица, не ладит со своим мужем ученым-недотепой Вадимом и собирается уйти от него к гитаристу из группы. А младшая Аня ждет ребенка от парня, который ее обманывает…

Удастся ли Тамаре сохранить семейное счастье, которое еще вчера казалось нерушимым?

Сериал За полчаса до весны 1 сезон 1 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
Россия
Качество
Full HD
Жанры
Мелодрамы

Рейтинг

5.9 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «За полчаса до весны»