Биография

Родион Галюченко – актер театра и кино. За короткое время он успел завоевать симпатии широкого круга зрителей и сняться более чем в 40 картинах. Персонажи, которых артист воплощает на экране, позволяют ему раскрыть многогранность актерского таланта. Его герои – спортсмены, полицейские, влюбленные юноши. Будущий артист родился в 1987 г. в Москве. Во время обучения в школе он активно участвовал в творческой самодеятельности, увлекался спортом, посещал секции бокса, баскетбола, занимался боевыми искусствами, мечтал стать разведчиком. Однако в выпускном классе понял, что его интересы изменились. Сцена и творчество стали для него важнее. Окончив школу, юноша стал студентом ВТУ им. Щепкина. Обучение проходил на курсе Д. Кознова. Дебютную роль Родион Галюченко исполнил еще во время учебы в вузе. В 2007 г. он появился в эпизоде картины «Защита против». В 2009 г. актер получил диплом и предстал в образе главного персонажа в сериале «Барвиха». Спустя 2 года зрители увидели Родиона Галюченко в сериале «Золотые», который стал продолжением известного проекта. Ведущие роли артист исполнил в лентах «За встречу», «На рубеже. Ответный удар», «Потеряшки», «Чужие родные», а также в японско-российской военной драме «В плену сакуры». Другие яркие роли он сыграл в фильмах «Клянемся защищать», «Привычка расставаться», «Отец Матвей», «Екатерина. Взлет», «За полчаса до весны».