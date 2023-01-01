Только по любви (сериал, 2022) смотреть онлайн бесплатно
Сезоны и серии
Сюжет
Оптимистка Юля строила планы на будущее, веря, что они с женихом скоро станут мужем и женой. А пока они вместе открыли зоомагазин, который должен помочь им обеспечить семейный бюджет. Вот только мечты на радужное будущее рушатся, подобно карточному домику, когда жених внезапно исчезает, а Юля сталкивается с реальностью — у нее нет возможности расплатиться с кредиторами, а значит магазин придется продать.
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Информация
СтранаРоссия
ЖанрыМелодрамы, Мини-сериалы
Рейтинг
6.8 КиноПоиск
- ЕСРежиссёр
Евгений
Семенов
- ЕЛАктриса
Елена
Лотова
- Актёр
Родион
Галюченко
- ВКАктёр
Владислав
Калашников
- ЮСАктриса
Юлия
Силаева
- НИАктриса
Надежда
Игошина
- АЧАктёр
Александр
Чевычелов
- СШАктёр
Семён
Шемес
- Актриса
Екатерина
Дубакина
- ЕБАктёр
Евгений
Березовский
- ПКАктёр
Пётр
Кудряшов
- НАСценарист
Наталия
Афиногенова
- МХПродюсер
Марина
Хрипунова
- Продюсер
Ирина
Босова
- Продюсер
Максим
Королев
- ОЖПродюсер
Ольга
Журавлёва
- АЦХудожник
Ахшар
Цавкилов
- ИКМонтажёр
Илья
Корнилов
- ЕХОператор
Евгений
Хлопецкий
- Композитор
Анатолий
Зубков
- ЕЗКомпозитор
Егор
Зубков