Только по любви
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Только по любви
8.82022, Только по любви 1 сезон
Мелодрамы, Мини-сериалы18+

Только по любви (сериал, 2022) смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Оптимистка Юля строила планы на будущее, веря, что они с женихом скоро станут мужем и женой. А пока они вместе открыли зоомагазин, который должен помочь им обеспечить семейный бюджет. Вот только мечты на радужное будущее рушатся, подобно карточному домику, когда жених внезапно исчезает, а Юля сталкивается с реальностью — у нее нет возможности расплатиться с кредиторами, а значит магазин придется продать.

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6.8 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Только по любви»

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