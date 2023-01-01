Биография

Екатерина Дубакина — актриса театра, кино и телевидения. Родилась в Севастополе 2 ноября 1989 года. В детстве семья девочки переехала в Москву, поэтому в школу она пошла уже в столице. Училась в Колледже музыкально-театрального искусства имени Вишневской, занималась в школе при Третьяковской галерее, постигала азы музыки. В 2006 году поступила в ГИТИС, пройдя отбор в мастерскую Голомазова. Будучи студенткой, начала играть на сцене Театра на Малой Бронной. Первый яркий образ актрисы — Хлоя Каверли в постановке «Аркадия» по пьесе Тома Стоппарда. В 2021 году открыла театр «Дело молодых». Впервые на экране Екатерине Дубакина засветилась в сериале «Одинокое небо», но большую популярность получила после премьеры комедии «Моя прекрасная няня». Сегодня фильмография актрисы насчитывает более 20 работ, среди которых роли в проектах «Только по любви», «Света с того света», «Метод», «Красивая жизнь», «Жара», «Провинциальный детектив».