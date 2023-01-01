Берега (сериал, 2013) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Жизненная отечественная мелодрама с Анастасией Прониной, Кириллом Запорожским и Ириной Розановой о любви, предательстве и сложных взаимоотношениях с родителями.



Сирота Таня учится в обычной деревенской школе и мечтает поскорее сбежать из-под опеки строгой бабушки. Но внезапно отношения с одноклассником Сергеем меняет ее жизнь: неожиданная беременность заставляет девушку пересмотреть свои планы. Его мать убеждает Таню избавиться от ребенка, но в последний момент девушка отказывается это делать. Однако злой рок не оставляет ее, и в результате несчастного случая Таня попадает в больницу и получает от врачей серьезный диагноз, который ставит под угрозу все ее будущее...



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