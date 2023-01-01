Берега
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Берега (сериал, 2013) смотреть онлайн бесплатно

9.12013, Берега 1 сезон
Мелодрамы12+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Жизненная отечественная мелодрама с Анастасией Прониной, Кириллом Запорожским и Ириной Розановой о любви, предательстве и сложных взаимоотношениях с родителями.

Сирота Таня учится в обычной деревенской школе и мечтает поскорее сбежать из-под опеки строгой бабушки. Но внезапно отношения с одноклассником Сергеем меняет ее жизнь: неожиданная беременность заставляет девушку пересмотреть свои планы. Его мать убеждает Таню избавиться от ребенка, но в последний момент девушка отказывается это делать. Однако злой рок не оставляет ее, и в результате несчастного случая Таня попадает в больницу и получает от врачей серьезный диагноз, который ставит под угрозу все ее будущее...

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Информация

Страна
Россия
Жанры
Мелодрамы

Рейтинг

6.4 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Берега»

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