Берега (сериал, 2013) сезон 1 смотреть онлайн бесплатно
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Российская мелодрама, в которой рассказывается о судьбах деревенских ребят, готовящихся вступить во взрослую жизнь. Оставайтесь на Wink, чтобы не пропустить «Берега» — 1 сезон смотреть в хорошем качестве можно прямо сейчас на нашем видеосервисе.
В первом сезоне вы познакомитесь с обычной старшеклассницей Таней, которая живет в маленькой деревне. После смерти родителей ее воспитанием занимается строгая бабушка, и школьница мечтает поскорее вырваться на свободу из-под ее опеки. Случайно забеременев от своего одноклассника Сергея, Таня сталкивается с серьезным выбором, но несмотря на настойчивые уговоры матери Сергея избавиться от ребенка, девушка решает оставить малыша. К несчастью, у нее случается выкидыш, и Таня попадает в больницу. Страшный диагноз врачей заставляет ее рад�икально изменить свои взгляды на жизнь.
Сможет ли Таня обрести настоящую любовь и счастье, узнаете в жизненной мелодраме «Берега». Сериал смотреть 2013 года вы можете в хорошем качестве в онлайн-кинотеатре Wink!
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Информация
Рейтинг
- КАРежиссёр
Кира
Ангелина
- АПАктриса
Анастасия
Пронина
- КЗАктёр
Кирилл
Запорожский
- Актриса
Ирина
Розанова
- Актриса
Людмила
Полякова
- Актриса
Екатерина
Дубакина
- СШАктёр
Сергей
Шеховцов
- РЯАктёр
Руслан
Ягудин
- ТКАктёр
Тимофей
Каратаев
- ЗКАктёр
Захар
Кабанов
- МСАктёр
Михаил
Салин
- ОКСценарист
Ольга
Кулагина
- АКПродюсер
Александр
Кушаев
- ИСПродюсер
Ирина
Смирнова-Бейнарович
- ДБПродюсер
Дмитрий
Бейнарович
- ДЗПродюсер
Дмитрий
Зайцев
- КЗОператор
Кирилл
Зоткин
- ЕСКомпозитор
Евгений
Скрипкин