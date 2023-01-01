Берега (сериал, 2013) сезон 1 смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Российская мелодрама, в которой рассказывается о судьбах деревенских ребят, готовящихся вступить во взрослую жизнь. Оставайтесь на Wink, чтобы не пропустить «Берега» — 1 сезон смотреть в хорошем качестве можно прямо сейчас на нашем видеосервисе.



В первом сезоне вы познакомитесь с обычной старшеклассницей Таней, которая живет в маленькой деревне. После смерти родителей ее воспитанием занимается строгая бабушка, и школьница мечтает поскорее вырваться на свободу из-под ее опеки. Случайно забеременев от своего одноклассника Сергея, Таня сталкивается с серьезным выбором, но несмотря на настойчивые уговоры матери Сергея избавиться от ребенка, девушка решает оставить малыша. К несчастью, у нее случается выкидыш, и Таня попадает в больницу. Страшный диагноз врачей заставляет ее рад�икально изменить свои взгляды на жизнь.



Сможет ли Таня обрести настоящую любовь и счастье, узнаете в жизненной мелодраме «Берега». Сериал смотреть 2013 года вы можете в хорошем качестве в онлайн-кинотеатре Wink!



Сериал Берега 1 сезон смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.