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1-й сезон

Берега (сериал, 2013) сезон 1 смотреть онлайн бесплатно

9.12013, Берега. Сезон 1 2 серии
Мелодрамы12+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Российская мелодрама, в которой рассказывается о судьбах деревенских ребят, готовящихся вступить во взрослую жизнь. Оставайтесь на Wink, чтобы не пропустить «Берега» — 1 сезон смотреть в хорошем качестве можно прямо сейчас на нашем видеосервисе.

В первом сезоне вы познакомитесь с обычной старшеклассницей Таней, которая живет в маленькой деревне. После смерти родителей ее воспитанием занимается строгая бабушка, и школьница мечтает поскорее вырваться на свободу из-под ее опеки. Случайно забеременев от своего одноклассника Сергея, Таня сталкивается с серьезным выбором, но несмотря на настойчивые уговоры матери Сергея избавиться от ребенка, девушка решает оставить малыша. К несчастью, у нее случается выкидыш, и Таня попадает в больницу. Страшный диагноз врачей заставляет ее радикально изменить свои взгляды на жизнь.

Сможет ли Таня обрести настоящую любовь и счастье, узнаете в жизненной мелодраме «Берега». Сериал смотреть 2013 года вы можете в хорошем качестве в онлайн-кинотеатре Wink!

Сериал Берега 1 сезон смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
Россия
Жанры
Мелодрамы

Рейтинг

6.4 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Берега»

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