Биография

Руслан Ягудин – российский актер кино и театра. Родился в Москве 28 октября 1984 года. В ранние годы будущий актер больше интересовался спортом, чем театром. Делал большие успехи в футболе и продолжать карьеру собирался в этом направлении. Оставить спорт Ягудина вынудила серьезная травма, после чего он решил подавать документы в театральный вуз. Поступить удалось только с третьего раза, однако он все-таки стал студентом Щукинского училища. Свои первые роли Руслан Ягудин сыграл на театральной сцене, появился в таких постановках, как «Мадемуазель Нитуш», «Непобедимая Армада», «Лес». Состоит в браке с актрисой Аллой Подчуфаровой, пара воспитывает дочь. В своем первом фильме Руслан Ягудин снялся еще до того, как поступил в театральный вуз, это была картина «Сыщик с плохим характером». Долгое время появлялся преимущественно в эпизодических и небольших ролях, известность пришла к актеру уже в достаточно зрелом возрасте. Узнаваемость ему принесли такие проекты, как «По секрету всему свету», «Кризис нежного возраста», «Мальчишник», где он исполнил основные роли. Часто играет комедийных персонажей, появился в таких сериалах, как «Деффчонки» и «Универ». Всего в послужном списке актера более полусотни ролей в фильмах и сериалах.