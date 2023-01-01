Розыск
Wink
Сериалы
Розыск

Розыск (сериал, 2010) смотреть онлайн

8.92010, Розыск 1 сезон
Детективы18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Криминальный сериал «Розыск» о жизни столичного ОВД вышел на экраны в 2013 году. Оперативники Лукин, Жуков и Могилин под руководством начальника уголовного розыска, майора Дениса Попова (Сергей Борисов), расследуют самые сложные дела и раскрывают запутанные преступления. Верные друзья и сослуживцы продолжают упорно бороться с представителями криминального мира, наказывать виновных и защищать потерпевших. На нашем сайте можно смотреть онлайн сериал «Розыск» в хорошем качестве.

Все сезоны сериала Розыск смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
Россия
Жанры
Детективы

Рейтинг

7.4 КиноПоиск
7.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Розыск»

Всё