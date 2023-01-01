Розыск (сериал, 2010) смотреть онлайн

Сюжет

Криминальный сериал «Розыск» о жизни столичного ОВД вышел на экраны в 2013 году. Оперативники Лукин, Жуков и Могилин под руководством начальника уголовного розыска, майора Дениса Попова (Сергей Борисов), расследуют самые сложные дела и раскрывают запутанные преступления. Верные друзья и сослу�живцы продолжают упорно бороться с представителями криминального мира, наказывать виновных и защищать потерпевших. На нашем сайте можно смотреть онлайн сериал «Розыск» в хорошем качестве.



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