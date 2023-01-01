Розыск (сериал, 2010) смотреть онлайн
8.92010, Розыск 1 сезон
Детективы18+
Этот сериал пока недоступен
Сюжет
Криминальный сериал «Розыск» о жизни столичного ОВД вышел на экраны в 2013 году. Оперативники Лукин, Жуков и Могилин под руководством начальника уголовного розыска, майора Дениса Попова (Сергей Борисов), расследуют самые сложные дела и раскрывают запутанные преступления. Верные друзья и сослу�живцы продолжают упорно бороться с представителями криминального мира, наказывать виновных и защищать потерпевших. На нашем сайте можно смотреть онлайн сериал «Розыск» в хорошем качестве.
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Информация
Рейтинг
7.4 КиноПоиск
7.0 IMDb
- АЛРежиссёр
Андрей
Линич
- Актёр
Сергей
Борисов
- АКАктёр
Александр
Кузнецов
- ТКАктриса
Татьяна
Косач-Брындина
- АПАктёр
Александр
Пальчиков
- ЕСАктриса
Елена
Старостина
- АЗАктёр
Алексей
Зуев
- АЛАктёр
Алексей
Лунев
- АЖАктёр
Андрей
Железный
- СКАктёр
Сергей
Калашников
- РЯАктёр
Руслан
Ягудин
- АЛСценарист
Андрей
Лариков
- АЧПродюсер
Александр
Черняев
- ЮОХудожник
Юрий
Осипенко
- ДОХудожник
Дмитрий
Осипенко
- Оператор
Даян
Гайткулов
- ЕФКомпозитор
Ефим
Файфман
- ДТКомпозитор
Дмитрий
Толстов