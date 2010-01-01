Розыск. Серия 16
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Розыск (сериал, 2010) сезон 1 серия 16 смотреть онлайн

8.92010, Розыск. Серия 16
Детективы18+

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Сюжет

Главный герой - майор Денис Попов, начальник криминальной полиции обычного ОВД города Москвы. На «своей земле» вместе с подчиненными он расследует тот вал преступлений, который происходит на их территории каждый день – от мелких краж до убийств и разбоев.
В своей работе Попов может положиться только на некоторых своих сотрудников – проверенных и надежных. Герой и его три опера – это команда не разлей вода, и вместе они смогут найти даже самых коварных злодеев: преступников внешних и внутренних...

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Информация

Страна
Россия
Жанры
Детективы

Рейтинг

7.4 КиноПоиск
7.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Розыск»

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