Алексей Лунев

Биография

Алексей Александрович Лунев – российский актер родом из Москвы. День рождения: 8 июня 1968 г. Первое профессиональное образование будущего актера Алексея Лунева – техник-электрик. Он окончил радиотехнический техникум им. Расплетина в столице в 1987 г. Позже, в 1990 г. поступил в пединститут им. Ленина на исторический факультет. В 2000-2001 гг. получал еще одну профессию – социального психолога в университете Москвы. Первый сценический опыт – шоу Ника Рок-н-Рола, шедшее в 1989-1993 гг. Только в 1992 г. актер впервые снимается в кино. Первый фильм Алексея Лунева – «Три августовских дня» Яна Юнга. В связи с продолжением учебы, долгое время об актере ничего не было слышно, но в 2009 г. он вновь снимается в эпизоде криминального сериала «След» и после этого уже всерьез занимается актерской карьерой. К 2020 году число ролей Алексея Лунева в фильмах и сериалах превышает 70, хотя и не всегда его имя указано в титрах. Первая главная роль – в детективном сериале «Розыск» (2013 г.) Андрея Линича. Амплуа актера сложно определить, хотя в его портфолио имеется около 10 картин, в которых он исполняет роль «бомжа». Подавляющее большинство фильмов, где снимался актер, относятся к детективному жанру.