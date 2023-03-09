Розыск (сериал, 2010) сезон 1 серия 15 смотреть онлайн бесплатно
8.92010, Розыск. Серия 15
Детектив18+
Сезоны и серии
О сериале
Главный герой - майор Денис Попов, начальник криминальной полиции обычного ОВД города Москвы. На «своей земле» вместе с подчиненными он расследует тот вал преступлений, который происходит на их территории каждый день – от мелких краж до убийств и разбоев.
В своей работе Попов может положиться только на некоторых своих сотрудников – проверенных и надежных. Герой и его три опера – это команда не разлей вода, и вместе они смогут найти даже самых коварных злодеев: преступников внешних и внутренних...
Рейтинг
7.5 КиноПоиск
7.0 IMDb
- АЛРежиссёр
Андрей
Линич
- Актёр
Сергей
Борисов
- АКАктёр
Александр
Кузнецов
- ТКАктриса
Татьяна
Косач-Брындина
- АПАктёр
Александр
Пальчиков
- ЕСАктриса
Елена
Старостина
- АЗАктёр
Алексей
Зуев
- АЛАктёр
Алексей
Лунев
- АЖАктёр
Андрей
Железный
- СКАктёр
Сергей
Калашников
- РЯАктёр
Руслан
Ягудин
- АЛСценарист
Андрей
Лариков
- АЧПродюсер
Александр
Черняев
- ЮОХудожник
Юрий
Осипенко
- ДОХудожник
Дмитрий
Осипенко
- Оператор
Даян
Гайткулов
- ЕФКомпозитор
Ефим
Файфман
- ДТКомпозитор
Дмитрий
Толстов