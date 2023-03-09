Розыск. Серия 15
Wink
Сериалы
Розыск
1-й сезон
15-я серия

Розыск (сериал, 2010) сезон 1 серия 15 смотреть онлайн бесплатно

8.92010, Розыск. Серия 15
Детектив18+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Главный герой - майор Денис Попов, начальник криминальной полиции обычного ОВД города Москвы. На «своей земле» вместе с подчиненными он расследует тот вал преступлений, который происходит на их территории каждый день – от мелких краж до убийств и разбоев.
В своей работе Попов может положиться только на некоторых своих сотрудников – проверенных и надежных. Герой и его три опера – это команда не разлей вода, и вместе они смогут найти даже самых коварных злодеев: преступников внешних и внутренних...

Страна
Россия
Жанр
Детектив
Время
44 мин / 00:44

Рейтинг

7.5 КиноПоиск
7.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Розыск»