Розыск (сериал, 2010) сезон 1 смотреть онлайн

Главный герой - майор Денис Попов, начальник криминальной полиции обычного ОВД города Москвы. На «своей земле» вместе с подчиненными он расследует тот вал преступлений, который происходит на их территории каждый день – от мелких краж до убийств и разбоев.



В своей работе Попов может положиться только на некоторых своих сотрудников – проверенных и надежных. Герой и его три опера – это команда не разлей вода, и вместе они смогут найти даже самых коварных злодеев: преступников внешних и внутренних...



