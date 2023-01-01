Биография

Александр Кузнецов – актер кино и театра, педагог Школы-студии МХАТ им. Горького. Основатель Московской международной киношколы «Кузница кино и телевидения». С 2014 г. лечился от рака в течение 5 лет. Будущий актер родился в Приморском крае. Родители Александра были связаны с искусством. Мама работала учителем, отец – инженером. Окончив учебу в школе, Александр стал студентом Московского авиационного института, но на 5 курсе понял, что неправильно выбрал профессию, и подал документы в театральное училище имени Щукина, которое закончил в 1985 г. Первые роли Александр Кузнецов сыграл на 3-м курсе, он активно участвовал в постановках Театра на Малой Бронной. Кинодебют актера состоялся в 1983 г. Образ Незнамо, который Александр Кузнецов воплотил в фильме «Небывальщина», подарила ему небывалую популярность. Однако еще большую известность и зрительскую любовь актер получил после исполнения роли в киноленте «Джек Восьмеркин – \"американец\"». Чуть позже талантливого артиста пригласили в проекты международного масштаба «Аляска Кид» и «Бегущий по льду». Благодаря этим работам Кузнецов попадает в Голливуд, где получает роли в картинах «Беверли-Хиллз, 90210», «Разрушитель», «Везунчик», «Космические ковбои». Он даже сыграл в небольшом эпизоде знаменитого сериала «Санта-Барбара»."