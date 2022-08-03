Главный
Главный (фильм, 2015) смотреть онлайн

9.02015, Главный
Исторический, Драма105 мин6+
О фильме

Сергей Королев благодаря своей решительности запускает спутник Земли, отправляет Гагарина на орбиту и следит за выходом человека в космос. Фильм «Главный» — байопик Юрия Кары о знаменитом инженере, определившем успех советской космонавтики.

Когда инженер Сергей Королев встал во главе испытаний ракеты «Р-7», мало кто мог представить, к чему приведет это назначение. После удачного запуска Королев инициировал создание космодрома «Байконур» и запуск первого спутника. Стремление покорить космос толкали Королева на все более безумные проекты — все ради мечты о будущем человечества. Своим энтузиазмом он заражал даже самых скептичных членов руководства СССР и никогда не забывал о простых людях, благодаря которым его проекты удавалось претворить в жизнь.

Страна
Россия
Жанр
Исторический, Драма
Качество
SD
Время
105 мин / 01:45

Рейтинг

6.0 КиноПоиск
5.2 IMDb