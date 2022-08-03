Главный (фильм, 2015) смотреть онлайн

Сергей Королев благодаря своей решительности запускает спутник Земли, отправляет Гагарина на орбиту и следит за выходом человека в космос. Фильм «Главный» — байопик Юрия Кары о знаменитом инженере, определившем успех советской космонавтики.



Когда инженер Сергей Королев встал во главе испытаний ракеты «Р-7», мало кто мог представить, к чему приведет это назначение. После удачного запуска Королев инициировал создание космодрома «Байконур» и запуск первого спутника. Стремление покорить космос толкали Королева на все более безумные проекты — все ради мечты о будущем человечества. Своим энтузиазмом он заражал даже самых скептичных членов руководства СССР и никогда не забывал о простых людях, благодаря которым его проекты удавалось претворить в жизнь.



