Главный (фильм, 2015) смотреть онлайн
О фильме
Сергей Королев благодаря своей решительности запускает спутник Земли, отправляет Гагарина на орбиту и следит за выходом человека в космос. Фильм «Главный» — байопик Юрия Кары о знаменитом инженере, определившем успех советской космонавтики.
Когда инженер Сергей Королев встал во главе испытаний ракеты «Р-7», мало кто мог представить, к чему приведет это назначение. После удачного запуска Королев инициировал создание космодрома «Байконур» и запуск первого спутника. Стремление покорить космос толкали Королева на все более безумные проекты — все ради мечты о будущем человечества. Своим энтузиазмом он заражал даже самых скептичных членов руководства СССР и никогда не забывал о простых людях, благодаря которым его проекты удавалось претворить в жизнь.
О достижениях Королева расскажет байопик «Главный». Фильм онлайн можно смотреть на нашем видеосервисе Wink.
СтранаРоссия
ЖанрИсторический, Драма
КачествоSD
Время105 мин / 01:45
Рейтинг
- Режиссёр
Юрий
Кара
- Актёр
Валерий
Гришко
- Актёр
Борис
Щербаков
- ЛААктриса
Лидия
Арефьева
- АБАктёр
Алексей
Богачук
- Актёр
Фёдор
Лавров
- ГСАктёр
Георгий
Солдатов
- Актёр
Борис
Каморзин
- АКАктёр
Анатолий
Котенёв
- Актёр
Вадим
Андреев
- АКАктёр
Александр
Кузнецов
- Сценарист
Юрий
Кара
- Продюсер
Юрий
Кара
- ААХудожница
Александра
Андреева
- ВКОператор
Владимир
Климов
- АШКомпозитор
Алексей
Шелыгин