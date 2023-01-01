Биография

Борис Каморзин – актер театра и кино. Получил несколько премий и призов за роли в фильмах. Год рождения – 1966. Рос в театральной семье, стать актером мечтал с раннего детства. Получил специальное образование в музыкальной школе при консерватории, но профессиональным музыкантом не стал. После окончания в 1991 году Щукинского театрального училища поступил в ТЮЗ. Работал в репетуарных и антрепризных театрах Москвы. Много снимается в кино. Именно кинематографические роли Каморзина принесли актеру успех. Женат, имеет сына. Благодаря характерной внешности актера часто приглашают на роли отрицательных персонажей. В фильме-спектакле 1988 года «Зойкина квартира» артист блеснул владением музыкальным инструментом. Участие в сериале «Что сказал покойник» и боевике «Антикиллер» сделало актера известным. Главная роль Каморзина в фильме «Громозека» принесла артисту призы российского и французского кинофестивалей. Роли агента охранки в «Григории Р.» и следователя в «Инквизиторе» особенно полюбились зрителю. Двумя престижными премиями оценена работа актера в фильме «Монах и бес». На 2020 год запланирован выход 12-ти фильмов с участием Каморзина.