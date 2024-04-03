Непослушники (фильм, 2024) смотреть онлайн
О фильме
Следователь отправляет четырех хулиганов на перевоспитание в монастырь. Фильм «Непослушники» уже доступен на Wink! Виктор Хориняк и Гоша Куценко в финальной части комедийной франшизы о приключениях своенравного видеоблогера.
После длительного периода спокойствия в жизни Саши Черного и бывшего «Димонстра» врываются две сестры и два брата из детского дома. Монах-послушник и успешный менеджер по продажам принимают на себя роли опекунов для этих малолетних беспризорников, чтобы внушить им ценность порядка и ответственности. Вскоре пребывание в монастыре становится настоящим испытанием для всех участников процесса, а взрослые и дети понимают, что каждый из них может научиться чему-то важному друг у друга.
Хотите узнать, смогут ли Дима и Саша перевоспитать ребят? Тогда не пропустите трогательную историю о втором шансе и силе семьи. Смотреть фильм «Непослушники» (2024) онлайн в хорошем качестве вы можете на видеосервисе Wink уже сейчас!
Рейтинг
- Режиссёр
Владимир
Котт
- Актёр
Виктор
Хориняк
- Актёр
Гоша
Куценко
- Актёр
Юрий
Кузнецов
- Актёр
Сергей
Селин
- Актриса
Екатерина
Новокрещенова
- НКАктёр
Никита
Конкин
- Актриса
Алиса
Клагиш
- ФСАктёр
Федор
Скальский
- Актёр
Борис
Каморзин
- ОВАктёр
Олег
Васильков
- Сценарист
Михаил
Зубко
- Сценарист
Владимир
Котт
- Продюсер
Георгий
Малков
- Продюсер
Ясмина
Бен Аммар
- ССПродюсер
Сергей
Стегний
- ММХудожница
Мария
Моторова
- ДСМонтажёр
Дмитрий
Суворов
- МКОператор
Максим
Колиганов
- Композитор
Алексей
Чинцов