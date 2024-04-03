Непослушники (фильм, 2024) смотреть онлайн

Следователь отправляет четырех хулиганов на перевоспитание в монастырь. Фильм «Непослушники» уже доступен на Wink! Виктор Хориняк и Гоша Куценко в финальной части комедийной франшизы о приключениях своенравного видеоблогера.



После длительного периода спокойствия в жизни Саши Черного и бывшего «Димонстра» врываются две сестры и два брата из детского дома. Монах-послушник и успешный менеджер по продажам принимают на себя роли опекунов для этих малолетних беспризорников, чтобы внушить им ценность порядка и ответственности. Вскоре пребывание в монастыре становится настоящим испытанием для всех участников процесса, а взрослые и дети понимают, что каждый из них может научиться чему-то важному друг у друга.



Хотите узнать, смогут ли Дима и Саша перевоспитать ребят? Тогда не пропустите трогательную историю о втором шансе и силе семьи.


