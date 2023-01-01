Биография

Владимир Котт — российский режиссер, продюсер, актер, сценарист, монтажер. Лауреат премии «Ника-2018», ММКФ-2017 и других международных и российских кинофестивалей. Родился в Москве 22 феваля 1973 года. Получил диплом ГИТИСа, после этого ставил спектакли в регионах. Вернувшись в Москву, отучился на высших курсах сценаристов и режиссеров. Снимает фильмы и телесериалы, пишет сценарии, монтирует и продюсирует картины, а в некоторых даже играет небольшие роли. В фильмографии Владимира Котта-режиссера — сериалы «Охотник» с Евгением Цыгановым, «Короли игры», «Петр Лещенко. Все, что было…» с Константином Хабенским, «Уголь», «Заступники» и фильмы «Карп отмороженный», «Культурная комедия», «Обе две». Для картин «Непослушник», «Дикая» и «Конец фильма» Котт выступил одновременно режиссером и сценаристом.