Непослушник 2 (фильм, 2022) смотреть онлайн

Продолжение духоподъемной комедии с Виктором Хориняком, Таисией Вилковой и Юрием Кузнецовым, в которой уже блогеру Диме приходится помогать отцу Анатолию. К актерскому составу фильма присоединился Гоша Куценко. Дима, который пытается вести спокойную семейную жизнь, узнает страшные новости: у отца Анатолия после травмы диагностируют диссоциативную амнезию. Теперь он не помнит о себе практически ничего. Ситуация осложняется тем, что с отцом Анатолием уже договорился об исповеди серьезный криминальный авторитет, который, к тому же, внес для этого большое пожертвование церкви. Чтобы исправить ситуацию, Дима решает провести инсценировку самых ярких моментов жизни своего бывшего наставника. В этом ему будет помогать весь город. Получится ли у них восстановить память монаха, узнаете, посмотрев фильм 2022 года «Непослушник 2» онлайн и в хорошем качестве в сервисе Wink.



Непослушник 2 смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.