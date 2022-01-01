Непослушник 2 (фильм, 2022) смотреть онлайн
О фильме
Продолжение духоподъемной комедии с Виктором Хориняком, Таисией Вилковой и Юрием Кузнецовым, в которой уже блогеру Диме приходится помогать отцу Анатолию. К актерскому составу фильма присоединился Гоша Куценко. Дима, который пытается вести спокойную семейную жизнь, узнает страшные новости: у отца Анатолия после травмы диагностируют диссоциативную амнезию. Теперь он не помнит о себе практически ничего. Ситуация осложняется тем, что с отцом Анатолием уже договорился об исповеди серьезный криминальный авторитет, который, к тому же, внес для этого большое пожертвование церкви. Чтобы исправить ситуацию, Дима решает провести инсценировку самых ярких моментов жизни своего бывшего наставника. В этом ему будет помогать весь город. Получится ли у них восстановить память монаха, узнаете, посмотрев фильм 2022 года «Непослушник 2» онлайн и в хорошем качестве в сервисе Wink.
Непослушник 2 смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Рейтинг
- Режиссёр
Владимир
Котт
- Актёр
Виктор
Хориняк
- Актёр
Юрий
Кузнецов
- Актриса
Таисия
Вилкова
- Актёр
Гоша
Куценко
- Актриса
Маргарита
Аброськина
- Актриса
Татьяна
Орлова
- Актёр
Сергей
Селин
- Актриса
Марина
Дюжева
- ОКАктёр
Олег
Каменщиков
- АКАктёр
Александр
Комиссаров
- Сценарист
Михаил
Зубко
- Сценарист
Владимир
Котт
- КТСценарист
Константин
Трофимов
- Продюсер
Георгий
Малков
- Продюсер
Ясмина
Бен Аммар
- ССПродюсер
Сергей
Стегний
- ВБПродюсер
Валерия
Бражникова
- ЛРХудожница
Людмила
Рыбалко
- АКМонтажёр
Антон
Ковалев
- ДПОператор
Денис
Панов
- Композитор
Алексей
Чинцов