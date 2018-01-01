Wink
Фильмы
Непослушник 2
Актёры и съёмочная группа фильма «Непослушник 2»

Режиссёры

Владимир Котт

Режиссёр

Актёры

Виктор Хориняк

АктёрДима
Юрий Кузнецов

АктёрАнатолий
Таисия Вилкова

АктрисаНастя
Гоша Куценко

АктёрСаша Черный
Маргарита Аброськина

АктрисаНателла
Татьяна Орлова

АктрисаЕфросинья
Сергей Селин

АктёрПетрович
Марина Дюжева

АктрисаОльга
Олег Каменщиков

АктёрИеремия
Александр Комиссаров

АктёрИов

Сценаристы

Михаил Зубко

Сценарист
Владимир Котт

Сценарист
Константин Трофимов

Сценарист

Продюсеры

Георгий Малков

Продюсер
Ясмина Бен Аммар

Продюсер
Сергей Стегний

Продюсер
Валерия Бражникова

Продюсер

Художники

Людмила Рыбалко

Художница

Монтажёры

Антон Ковалев

Монтажёр

Операторы

Денис Панов

Оператор

Композиторы

Алексей Чинцов

Композитор