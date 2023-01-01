Биография

Таисия Вилкова – актриса кино, театра и дубляжа. Одна из перспективных молодых актрис России. Таисия родилась в Москве и буквально с самого рождения была влюблена в мир кино. Ее отец, популярный артист Вилков, часто пропадал на съемках, а мать, продюсер Дарья Гончарова, была постоянно вовлечена в работу над несколькими проектами. Когда девочке было восемь лет, семья распалась. Мать вторично вышла замуж, тоже за актера. Таисия не мыслила своей жизни без актерского мастерства. После десятого класса обычной школы она перевелась в экстернат, успешно завершила обучение, поступила в Школу-студию MXAT. После выпуска получила приглашение из Театра им. Пушкина. Первую роль Таисия Вилкова сыграла в семилетнем возрасте. Она воплотила образ юной Вали Серовой – будущей актрисы – в сериале «Звезда эпохи». Начиная с 2010 года в течение двух лет юная актриса снималась в фильмах и сериалах, однако широкого успеха не имела, хотя и обращала на себя внимание кинокритиков. Лишь в 2012 году после «Деффчонок» о Таисии заговорили. Она получила ряд интересных предложений от кинорежиссеров и одновременно с этим продолжила играть в театре. Зритель знаком с Таисией Вилковой по фильмам «Гоголь» и «Отличница». Ее голосом говорила Ольшанская из кинофильма «Матильда».