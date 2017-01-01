Матильда (фильм, 2017) смотреть онлайн

Матильда
8.62017, Матильда
Драма, Мелодрама104 мин18+

О фильме

Запретная любовь против короны Российской империи. Помпезно-драматическая история отношений Николая II с балериной Матильдой Кшесинской.

Увидев ее однажды в 1890 году, будущий император уже не может о ней забыть. Матильда Кшесинская, прима-балерина императорского училища, кружит головы многим. Николай не стал исключением, но все складывается против того, чтобы влюбленные обрели счастье. Статус, общественные нравы, соперник, одержимый Матильдой до безумия, предстоящий брак — и все же Николай II не может устоять перед искушением. Любовь, которая могла изменить будущее страны.

Страна
Россия
Жанр
Исторический, Драма, Мелодрама, Триллер
Качество
SD
Время
104 мин / 01:44

Рейтинг

5.8 КиноПоиск
5.3 IMDb

