Матильда (фильм, 2017) смотреть онлайн
О фильме
Запретная любовь против короны Российской империи. Помпезно-драматическая история отношений Николая II с балериной Матильдой Кшесинской.
Увидев ее однажды в 1890 году, будущий император уже не может о ней забыть. Матильда Кшесинская, прима-балерина императорского училища, кружит головы многим. Николай не стал исключением, но все складывается против того, чтобы влюбленные обрели счастье. Статус, общественные нравы, соперник, одержимый Матильдой до безумия, предстоящий брак — и все же Николай II не может устоять перед искушением. Любовь, которая могла изменить будущее страны.
СтранаРоссия
ЖанрИсторический, Драма, Мелодрама, Триллер
КачествоSD
Время104 мин / 01:44
