Биография

Ларс Айдингер — актер, театральный режиссер. Родился в Берлине 21 января 1976 года. В детстве Ларс занимался в театральной студии и спортивной секции. После школы предпочел актерскую карьеру и поступил в Академию драматических искусств. Одновременно с получением образования выступал на подмостках Немецкого театра, где в дальнейшем сыграл во множестве спектаклей и стал одним из самых успешных артистов. Проявил себя как режиссер и поставил несколько спектаклей. Ларс Айдингер начал регулярно появляться на киноэкранах в нулевых, а с 2010-х получил большую востребованность и популярность. Актера нечасто встретишь в комедиях, зато в его биографии множество драматических работ, в том числе в картинах «Уроки фарси», «Жизнь», «Весь невидимый нам свет», «Все, что останется». Среди самых успешных проектов с участием Ларса — «Война Фойла», «Работа без авторства», «Вавилон-Берлин», «Кафка», «Восьмое чувство», «Маленькие Эйнштейны», «Берлин, Берлин», «Оттенки греха», «Звонок мертвецу». В 2003 году на экраны вышла немецкая драма «Нора», где Айдингер выступил в качестве композитора. Также актер принял участие в документальных фильмах «В ночь с...», «Отключенный».