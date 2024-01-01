Жизнь (фильм, 2024) смотреть онлайн

История несчастливой немецкой семьи, постаревших родителей и их взрослых детей. Фильм «Жизнь» — парадоксальная драма с черным юмором от режиссера Маттиаса Гласнера, получившая Серебряного медведя за лучший сценарий на Берлинском кинофестивале.



Семья Лунис переживает тяжелые времена. Лисси и ее муж Герд уже старики: она тяжело болеет, а он обессилел под напором деменции. Со своими детьми, Томом и Эллен, они не виделись уже давно. Том — известный дирижер, работает в Берлине и готовит симфонию, написанную близким другом. Кроме того, он никак не может отпустить бывшую девушку, которая уже родила ребенка от другого мужчины. Эллен же — ассистентка зубного врача, топящая печали в алкоголе и ищущая утешения в объятьях женатого коллеги из клиники. Их всех сложно назвать семьей, но в ворохе проблем им удается по-своему справиться с жизнью.



Рождение, любовь и смерть переплетаются в этой семейной драме с немецкими звездами Ларсом Айдингером и Коринной Харфух. Насладиться их игрой вы сможете, когда будете смотреть фильм «Жизнь» на видеосервисе Wink.





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