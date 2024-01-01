Жизнь (фильм, 2024) смотреть онлайн
О фильме
История несчастливой немецкой семьи, постаревших родителей и их взрослых детей. Фильм «Жизнь» — парадоксальная драма с черным юмором от режиссера Маттиаса Гласнера, получившая Серебряного медведя за лучший сценарий на Берлинском кинофестивале.
Семья Лунис переживает тяжелые времена. Лисси и ее муж Герд уже старики: она тяжело болеет, а он обессилел под напором деменции. Со своими детьми, Томом и Эллен, они не виделись уже давно. Том — известный дирижер, работает в Берлине и готовит симфонию, написанную близким другом. Кроме того, он никак не может отпустить бывшую девушку, которая уже родила ребенка от другого мужчины. Эллен же — ассистентка зубного врача, топящая печали в алкоголе и ищущая утешения в объятьях женатого коллеги из клиники. Их всех сложно назвать семьей, но в ворохе проблем им удается по-своему справиться с жизнью.
Рождение, любовь и смерть переплетаются в этой семейной драме с немецкими звездами Ларсом Айдингером и Коринной Харфух. Насладиться их игрой вы сможете, когда будете смотреть фильм «Жизнь» на видеосервисе Wink.
Жизнь смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Рейтинг
- МГРежиссёр
Маттиас
Гласнер
- ХБАктёр
Ханс-Уве
Бауэр
- НХАктёр
Нико
Холоникс
- РГАктёр
Роберт
Гвиздек
- СРАктриса
Саския
Розендаль
- КСАктриса
Катрин
Стоян
- РЦАктёр
Рональд
Церфельд
- ЛШАктриса
Лилит
Штангенберг
- Актриса
Анна
Бедерке
- КХАктриса
Коринна
Харфух
- Актёр
Ларс
Айдингер
- МГСценарист
Маттиас
Гласнер
- ЙБПродюсер
Йозеф
Брандмайер
- ЯКПродюсер
Ян
Крюгер
- МГПродюсер
Маттиас
Гласнер
- СКХудожница
Сабина
Келлер
- ЛДКомпозитор
Лоренц
Дангель