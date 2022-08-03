Персональный покупатель (фильм, 2016) смотреть онлайн
6.42016, Personal Shopper
Триллер, Драма101 мин18+
Фильм в подписке «viju+»
О фильме
Молодая американка Морин, переехавшая в Париж, помогает знаменитостям подбирать наряды. С миром высокой моды она на ты. Еe жизнь кажется мечтой, но всe усложняет паранормальная особенность — Морин умеет общаться с призраками.
Рейтинг
5.8 КиноПоиск
6.1 IMDb
- Режиссёр
Оливье
Ассайас
- Актриса
Кристен
Стюарт
- Актёр
Ларс
Айдингер
- СБАктриса
Сигрид
Буази
- АДАктёр
Андерс
Даниельсен Ли
- ТОАктёр
Ти
Олвин
- ХГАктёр
Хамму
Грайа
- НфАктриса
Нора
фон Вальдштеттен
- Актёр
Бенжамин
Бьоле
- ОБАктриса
Одри
Бонне
- ПРАктёр
Паскаль
Рамберт
- Сценарист
Оливье
Ассайас
- ШЖПродюсер
Шарль
Жилибер
- АБПродюсер
Артемио
Бенки
- ЮДХудожник
Юрген
Дёринг
- МКХудожник
Мартин
Курель
- ФЛХудожник
Франсуа-Рено
Лабарт
- ЙЛОператор
Йорик
Ле Со