Персональный покупатель
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Персональный покупатель

Персональный покупатель (фильм, 2016) смотреть онлайн

6.42016, Personal Shopper
Триллер, Драма101 мин18+
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О фильме

Молодая американка Морин, переехавшая в Париж, помогает знаменитостям подбирать наряды. С миром высокой моды она на ты. Еe жизнь кажется мечтой, но всe усложняет паранормальная особенность — Морин умеет общаться с призраками.

Страна
Бельгия, Германия, Франция, Чехия
Жанр
Драма, Детектив, Триллер
Качество
SD
Время
101 мин / 01:41

Рейтинг

5.8 КиноПоиск
6.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Персональный покупатель»