Персональный покупатель
Актёры и съёмочная группа фильма «Персональный покупатель»

Режиссёры

Оливье Ассайас

Режиссёр

Актёры

Кристен Стюарт

АктрисаMaureen
Ларс Айдингер

АктёрIngo
Сигрид Буази

АктрисаLara
Андерс Даниельсен Ли

АктёрErwin
Ти Олвин

АктёрGary
Хамму Грайа

АктёрDetective
Нора фон Вальдштеттен

АктрисаKyra (в титрах: Nora Von Waldstätten)
Бенжамин Бьоле

АктёрVictor Hugo
Одри Бонне

АктрисаCassandre
Паскаль Рамберт

АктёрJérôme

Сценаристы

Оливье Ассайас

Сценарист

Продюсеры

Шарль Жилибер

Продюсер
Артемио Бенки

Продюсер

Художники

Юрген Дёринг

Художник
Мартин Курель

Художник
Франсуа-Рено Лабарт

Художник

Операторы

Йорик Ле Со

Оператор