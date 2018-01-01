Wink
Актёры и съёмочная группа фильма «Матильда»

Режиссёры

Алексей Учитель

Режиссёр

Актёры

Михалина Ольшаньская

Michalina Olszańska
АктрисаМатильда Кшесинская
Ларс Айдингер

Lars Eidinger
Актёримператор Николай II
Луиза Вольфрам

Luise Wolfram
Актрисаимператрица Александра Федоровна (Аликс)
Данила Козловский

АктёрВоронцов
Ингеборга Дапкунайте

Актрисаимператрица Мария Федоровна (Минни)
Сергей Гармаш

Актёримператор Александр III
Евгений Миронов

АктёрИван Карлович
Григорий Добрыгин

Актёрвеликий князь Андрей Владимирович
Галина Тюнина

АктрисаМария Павловна
Виталий Коваленко

Актёрвеликий князь Владимир Александрович

Сценаристы

Александр Терехов

Сценарист

Продюсеры

Алексей Учитель

Продюсер
Александр Достман

Продюсер
Владимир Винокур

Продюсер
Анна Шалашина

Anna Shalashina
Продюсер

Актёры дубляжа

Таисия Вилкова

Актриса дубляжа
Максим Матвеев

Актёр дубляжа

Художники

Надежда Васильева

Художница
Ольга Михайлова

Художница

Монтажёры

Даша Данилова

Монтажёр

Операторы

Юрий Клименко

Оператор

Композиторы

Марко Белтрами

Marco Beltrami
Композитор