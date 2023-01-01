Биография

Галина Тюнина — российская театральная и киноактриса театра, а также актриса дубляжа. Заслуженная и народная артистка РФ. Также получила премию «Золотая маска». Родилась в селе Большой Камень 13 октября 1967 года. С детства проявляла интерес к театру. В школьные годы участвовала в театральной студии. Окончила Саратовское театральное училище, начала свою профессиональную карьеру в Саратовском драматическом театре. Поступила в актерскую группу режиссерского факультета ГИТИСа. После окончания института вошла в труппу театра «Мастерская Петра Фоменко», где стала одной из ведущих актрис. На сцене воплотила целый ряд ярких образов в спектаклях «Волки и овцы», «Месяц в деревне», «Война и мир». Эти роли принесли ей не только признание зрителей, но и уважение критиков, подтвержденное престижными театральными наградами. На экране Галина Тюнина дебютировала в 1990 году в телеспектакле «Гробовщик». Ее первой ролью в кино стала работа в фильме «Мания Жизели», за которую она получила множество наград, включая премию кинокритиков за лучший актерский дебют и приз за лучшую женскую роль на кинофестивале «Новое кино России». В 2000 году она сыграла роль в фильме «Дневник его жены». Зрители также помнят ее по роли в фильме «Ночной дозор». Участвует в озвучивании фильмов и сериалов. Среди ее последних значимых работ — фильмы «Сокровенный человек» и «Сохрани мою речь навсегда», а также сериалы «Дневник убийцы» и «В круге первом».