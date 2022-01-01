Миттельмарш (фильм, 2022) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Бабушка нанимает мелкого карманника, чтобы тот разговорил ее молчаливого внука. Светлое драмеди «Миттельмарш» — фильм о юности и влюбленности, участвовавший в фестивале «Окно в Европу».



18-летний Митя — замкнутый молодой человек, который не хочет ни с кем общаться. Его отец-скульптор умер, мать работает на Крайнем Севере, а он сам живет с боевой бабушкой Ниной Сергеевной. Женщина работает смотрительницей в Эрмитаже и сильно переживает за внука, который буквально перестал разговаривать, предпочитая язык жестов. Познакомившись с воришкой по имени Ковальски, Нина Сергеевна уговаривает его стать другом Мити, пообещав подарить гипсовую скульптуру. Ковальски вместе со своей девушкой Полиной берет Митю в оборот, полностью меняя его жизнь. Тем временем между Митей и Полиной возникают чувства.



Какие приключения ждут эту троицу, расскажет драмеди «Миттельмарш» 2022 года. Фильм смотреть онлайн можно на Wink.



Миттельмарш смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.