Миттельмарш (фильм, 2022) смотреть онлайн бесплатно
Сюжет
Бабушка нанимает мелкого карманника, чтобы тот разговорил ее молчаливого внука. Светлое драмеди «Миттельмарш» — фильм о юности и влюбленности, участвовавший в фестивале «Окно в Европу».
18-летний Митя — замкнутый молодой человек, который не хочет ни с кем общаться. Его отец-скульптор умер, мать работает на Крайнем Севере, а он сам живет с боевой бабушкой Ниной Сергеевной. Женщина работает смотрительницей в Эрмитаже и сильно переживает за внука, который буквально перестал разговаривать, предпочитая язык жестов. Познакомившись с воришкой по имени Ковальски, Нина Сергеевна уговаривает его стать другом Мити, пообещав подарить гипсовую скульптуру. Ковальски вместе со своей девушкой Полиной берет Митю в оборот, полностью меняя его жизнь. Тем временем между Митей и Полиной возникают чувства.
Какие приключения ждут эту троицу, расскажет драмеди «Миттельмарш» 2022 года. Фильм смотреть онлайн можно на Wink.
Миттельмарш смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
Рейтинг
- СМРежиссёр
Софья
Меледина
- ИЗАктёр
Иван
Злобин
- ИДАктёр
Илья
Дель
- ТСАктриса
Тина
Стойилкович
- Актриса
Эра
Зиганшина
- СМАктёр
Сергей
Мигицко
- КВАктёр
Константин
Воробьёв
- Актриса
Галина
Тюнина
- ОРАктёр
Олег
Рязанцев
- НДСценарист
Наталия
Дементьева
- Продюсер
Алексей
Учитель
- ААПродюсер
Анастасия
Акопян
- ДГПродюсер
Дмитрий
Гребенников
- НСХудожница
Наталия
Седицкая
- ЛХМонтажёр
Лев
Холоднов
- АДОператор
Александр
Демьяненко
- СШКомпозитор
Сергей
Шамов