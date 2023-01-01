Биография

Максим Матвеев — российский актер кино, театра и дубляжа. Заслуженный артист РФ. Родился в городе Светлый 28 июля 1982 года. С самого детства Максим привык к кино, поскольку его бабушка работала билетером и часто брала юношу на сеансы. Однако в школе он подумывал о поступлении в юридический или медицинский вуз. Переубедил его театральный педагог Смирнов, который вел бал медалистов. По его настоянию Матвеев подал документы на театральный факультет и прошел сразу на второй курс. После окончания института юноша переехал в Москву, работал в театре и снимался в кино. Максим Матвеев известен российским зрителям по роли Фреда в кинофильме «Стиляги». Является обладателем приза имени Александра Абдулова за роль Ивана в картине «Не скажу». В 2020 году вышел детективный сериал «Шерлок в России» с Матвеевым в главной роли. Всего же актер снялся почти в сорока фильмах. Много времени он уделяет не только коммерческим проектам, но и благотворительности: например, на волонтерской основе играл роль врача-клоуна для детей в РДКБ.