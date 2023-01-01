Пелагия и белый бульдог (сериал, 2009) смотреть онлайн

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Восьмисерийный телевизионный фильм Юрия Мороза «Пелагия и белый бульдог» онлайн и в хорошем качестве порадует любителей детективного жанра и творчества Бориса Акунина.



Сюжет экранизации первого акунинского романа из серии «Приключения Пелагии» разворачивается в России XIX века, где в Заволжской губернии начинают происходить, на первый взгляд, не связанные друг с другом преступления. Убит белый племенной бульдог заводчицы редких собак Марьи Афанасьевны Татищевой (Нина Усатова), проживающей в имении Дроздовка. Разобраться, кто стоит за случившимся, она просит своего племянника архиерея Митрофания (Александр Феклистов), о детективных способностях которого ходят слухи по всей округе. Однако владыке не досуг ехать в Дроздовку, ведь в Заволжск недавно пожаловал столичный синодальный инспектор Бубенцов (Тимофей Трибунцев), задача которого вычислять среди местных жителей язычников и обращать их в православие. К тому же, кроме наблюдения за деятельностью гостя, Митрофания останавливает то обстоятельство, что в действительности он, в отличие от его духовной дочери Пелагии (Полина Кутепова), вовсе не силен в раскрытии загадочных преступлений. Вот и на этот раз архиерей отправляет монахиню «на дело» вместо себя. Пока Пелагия едет в Дроздовку, в тамошних окрестностях находят тела мальчика и мужчины с отрезанными головами. Страшное происшествие становится вторым в серии смертоносных заволжских событий, и его расследование также ложится на плечи одаренной монахини. Какие открытия ждут «русскую мисс Марпл», вы узнаете, если будете смотреть сериал «Пелагия и белый бульдог» онлайн и абсолютно бесплатно.



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