Пелагия и белый бульдог. Сезон 1. Серия 3
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Пелагия и белый бульдог
1-й сезон
3-я серия

Пелагия и белый бульдог (сериал, 2009) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

9.02009, Пелагия и белый бульдог. Сезон 1. Серия 3
Детективы16+

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Сюжет

Классический детектив по бестселлеру Бориса Акунина о приключениях сыщицы-монахини Пелагии, которая наделена необычайной интуицией, позволяющей ей успешно расследовать жуткие преступления. Изобретательность Пелагии сродни талантам знаменитой мисс Марпл, благодаря которым она доказывает профессиональным сыщикам, что безвыходных ситуаций не бывает.

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Информация

Страна
Россия
Жанры
Детективы

Рейтинг

7.4 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Пелагия и белый бульдог»