Пелагия и белый бульдог (сериал, 2009) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн

Сюжет

Классический детектив по бестселлеру Бориса Акунина о приключениях сыщицы-монахини Пелагии, которая наделена необычайной интуицией, позволяющей ей успешно расследовать жуткие преступления. Изобретательность Пелагии сродни талантам знаменитой мисс Марпл, благодаря которым она доказывает профессиональным сыщикам, что безвыходных ситуаций не бывает.



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