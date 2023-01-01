Биография

Игорь Ларин – актер театра и кино, родился 27 апреля 1973 года. Фильмография насчитывает более 70 полнометражных кинокартин и сериалов. Наиболее успешными проектами стали многосерийные фильмы «Грач», «Московская борзая», «Мосгаз. Новое дело майора Черкасова» и др. В 1995 году стал выпускником Щукинского училища. Участвовал в постановках театров «Вернисаж», ЦДР, агентства «ЛеКур». Карьеру в кино начал в 1998 году. Первым фильмом Игоря Ларина стал боевик «Черный океан». Актер исполнил небольшую роль. Партнерами по съемочной площадке стали Владимир Конкин, Андрей Ростоцкий, Лев Прыгунов и др. Затем актер участвовал в рейтинговых сериалах «Дальнобойщики», «Кодекс чести», «Казус Кукоцкого», «Клуб», «Закон и порядок: Преступный умысел», «Ликвидация», «Апостол», «Исаев», «Пелагия и белый бульдог», «Интерны» и др. В 2011 году небольшую роль Игорь Ларин исполнил в полнометражной драме «Духless». В 2012 году сыграл сотрудника УБНОН в сериале «Грач». Одну из характерных ролей исполнил в многосерийной мелодраме «Жених для дурочки». Участвовал в рейтинговых сериалах «Московская борзая», «Мамочки». В 2019 году снялся в одной из серий телевизионного детектива «Мосгаз. Новое дело майора Черкасова».