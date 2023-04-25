Пелагия и белый бульдог. Сезон 1. Серия 6
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Пелагия и белый бульдог
1-й сезон
6-я серия

Пелагия и белый бульдог (сериал, 2009) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн бесплатно

9.02009, Пелагия и белый бульдог. Сезон 1. Серия 6
Детектив18+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Классический детектив по бестселлеру Бориса Акунина о приключениях сыщицы-монахини Пелагии, которая наделена необычайной интуицией, позволяющей ей успешно расследовать жуткие преступления. Изобретательность Пелагии сродни талантам знаменитой мисс Марпл, благодаря которым она доказывает профессиональным сыщикам, что безвыходных ситуаций не бывает.

Страна
Россия
Жанр
Детектив
Время
45 мин / 00:45

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Пелагия и белый бульдог»