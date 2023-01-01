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Пелагия и белый бульдог
Актёры и съёмочная группа сериала «Пелагия и белый бульдог»

Актёры и съёмочная группа сериала «Пелагия и белый бульдог»

Режиссёры

Юрий Мороз

Юрий Мороз

Режиссёр

Актёры

Полина Кутепова

Полина Кутепова

АктрисаПелагия / Полина Лисицына
Александр Феклистов

Александр Феклистов

Актёротец Митрофаний
Нина Усатова

Нина Усатова

АктрисаТатищева Марья Афанасьевна
Виктория Исакова

Виктория Исакова

АктрисаНаина Георгиевна Телианова
Дарья Мороз

Дарья Мороз

АктрисаЛюдмила Платоновна
Тимофей Трибунцев

Тимофей Трибунцев

АктёрВладимир Львович Бубенцов
Максим Матвеев

Максим Матвеев

АктёрАркадий Сергеевич
Геннадий Атянин

Геннадий Атянин

Актёрсудья
Игорь Ларин

Игорь Ларин

Актёрмонах
Сергей Угрюмов

Сергей Угрюмов

АктёрСтепан Трофимович Ширяев

Сценаристы

Зоя Дзюбло

Зоя Дзюбло

Сценарист
Борис Акунин

Борис Акунин

Сценарист

Продюсеры

Рубен Дишдишян

Рубен Дишдишян

Продюсер
Арам Мовсесян

Арам Мовсесян

Продюсер
Сергей Даниелян

Сергей Даниелян

Продюсер
Юрий Мороз

Юрий Мороз

Продюсер

Операторы

Анатолий Петрига

Анатолий Петрига

Оператор

Композиторы

Дарин Сысоев

Дарин Сысоев

Композитор
Энри Лолашвили

Энри Лолашвили

Композитор