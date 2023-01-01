Биография

Юрий Мороз – режиссер, актер, сценарист и продюсер, родился 29 сентября 1956 года. Среди его наград – приз на европейском фестивале и несколько премий, которые получила его картина на международном фестивале Chicagofilmfestival. В 1979 году стал выпускником Школы-студии МХАТ и затем несколько лет проработал по специальности актер в «Ленкоме». Одна из первых значительных актерских работ Юрия Мороза – роль Тони в музыкальной комедии «Принцесса цирка» (1982). В 1988 году стал выпускником режиссерского факультета ВГИКа. Дебютной картиной режиссера стала экранизация произведения К. Булычева «Подземелье ведьм». С 1992 впервые выступает в качестве сценариста своей картины. В 1993 году возглавил Ассоциацию молодых кинематографистов. В 2006 году создал собственное кинопроизводство «Мороз фильм». Одной из ярких режиссерских работ стала экранизация детективных произведений А. Марининой, сериал «Каменская» (1999). Награду на европейском фестивале принес Юрию Морозу фильм «Женщины в игре без правил» (2003), в котором Мороз выступил как режиссер и сценарист. Фильм «Точка» удостоился трех премий на международном фестивале Chicagofilmfestival. В качестве продюсера Мороз выступил в своей режиссерской работе «Братья Карамазовы» (2007), а также продюсировал картину «Ликвидация» (реж. С. Урсуляк). Мороз дважды был женат. В браке с М. Левтовой родилась дочь Дарья Мороз, которая снялась в нескольких фильмах отца («Точка», «Пелагия и белый бульдог»). После трагической гибели первой супруги Мороз женился на В. Исаковой, в браке родилась дочь.