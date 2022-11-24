Королева (фильм, 2008) смотреть онлайн бесплатно

Королева
Мелодрама96 мин18+

Мелодраматический фильм «Королева» режиссера Левона Григоряна — история о том, как одна встреча может перевернуть привычную жизнь.

Юная провинциалка Нина Королева приезжает в Москву, чтобы построить карьеру и найти свое место в мире. Увиденное в газете объявление о поиске няни меняет жизнь девушки: она знакомится с Максимом — мальчиком, лишенным родительской любви. Нина привязывается к чужому ребенку, но друзья и подруги считают эти отношения ненормальными. Одновременно девушка пытается наладить личную жизнь, однако и здесь путь оказывается тернист.

Смотреть фильм «Королева» стоит тем, кто ценит истории о личной ответственности и внутреннем росте. А еще — если вы хотите увидеть Вахтанга Кикабидзе, сыгравшего в картине роль второго плана.

Страна
Россия
Жанр
Мелодрама
Качество
SD
Время
96 мин / 01:36

Рейтинг

5.5 КиноПоиск
7.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Королева»