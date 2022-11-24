Королева (фильм, 2008) смотреть онлайн бесплатно

Мелодраматический фильм «Королева» режиссера Левона Григоряна — история о том, как одна встреча может перевернуть привычную жизнь.



Юная провинциалка Нина Королева приезжает в Москву, чтобы построить карьеру и найти свое место в мире. Увиденное в газете объявление о поиске няни меняет жизнь девушки: она знакомится с Максимом — мальчиком, лишенным родительской любви. Нина привязывается к чужому ребенку, но друзья и подруги считают эти отношения ненормальными. Одновременно девушка пытается наладить личную жизнь, однако и здесь путь оказывается тернист.



Смотреть фильм «Королева» стоит тем, кто ценит истории о личной ответственности и внутреннем росте. А еще — если вы хотите увидеть Вахтанга Кикабидзе, сыгравшего в картине роль второго плана.

