Биография

Александр Боев – российский актер кино и театра. Родился в Москве 7 мая 1975 года. Окончив школу, будущий актер подал документы в МГУКИ. Первые годы после вуза не были отмечены успехами в актерской карьере, свою первую роль Александр Боев сыграл только в 2001 году, в картине «Фаталисты». Следующий заметный проект с участием актера случился через три года – Боев получил возможность сняться в голливудской ленте «Превосходство Борна», где исполнил небольшую роль таксиста. Свою личную жизнь актер предпочитает не комментировать, о наличии у него семьи ничего не известно. За свою карьеру Боев снялся в нескольких десятках фильмов и сериалов. Известен преимущественно небольшими, но характерными ролями, часто играет преступников и просто отрицательных героев. Среди самых заметных проектов в послужном списке актера можно отметить такие фильмы и сериалы, как «Универ», «Интерны», «Солдаты», «Бабушка легкого поведения», «Глухарь-2». Исполнил одну из главных ролей Александр Боев в фильме 2020 года «Система-Х» – комедийной ленте про шпионов. Является востребованным актером современных российских сериалов, где чаще всего появляется в ролях харизматичных персонажей второго плана.