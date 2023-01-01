Биография

Михаил Шкловский – актер. На свет появился 14 апреля 1983 года в многодетной семье актера Олега Шкловского, где кроме Михаила было еще трое детей – два сына и дочь. В школьные годы посещал театральную студию, поскольку мечтал пойти по стопам отца и выступать на сцене. По завершению учебы в школе был принят в Щукинское училище на курс Евгения Князева. По окончании обучения был зачислен в труппу Российского академического молодежного театра. Первую роль Михаил Шкловский в кино получил в 2002 году, приняв участие в съемках проекта «Главные роли». Личная жизнь Михаила Шкловского складывается весьма успешно. Он счастлив в браке актрисой Марией Рыщенковой, вместе с которой воспитывают двоих детей. Повышенный интерес со стороны режиссеров принес Михаилу Шкловскому фильм «Не родись красивой», в котором ему посчастливилось сниматься вместе с отцом. Кроме того, актера можно увидеть в следующих картинах, где режиссеры доверяли ему как эпизодические, так и достаточно серьезные роли, полюбившиеся зрителям: «Я не вернусь», «Мертвое поле», «Игры в солдатики», «Таксист», «Записки экспедитора тайной канцелярии», «А счастье где-то рядом», «Как развести миллионера».