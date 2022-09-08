Игры в солдатики
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Игры в солдатики

Игры в солдатики (фильм, 2007) смотреть онлайн бесплатно

8.22007, Игры в солдатики
Мелодрама101 мин18+

О фильме

Дочь генерала Настя, вскоре после поступления в престижный вуз, влюбляется в студента Виктора, известного своими победами как в науках, так и на любовном фронте. Чувства молодых людей искренни и взаимны, но на пути их счастья становится генерал – отец Насти.

Не одобряя выбора дочери, он принимает решение отправить «молодого повесу» в армию. Настя, узнав, что ее родной отец выступил в роли разлучника, убегает из дому и находит часть, в которой служит Виктор. Появление девушки в части оборачивается цепочкой драматических событий...

Страна
Украина
Жанр
Мелодрама
Время
101 мин / 01:41

Рейтинг

4.8 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа фильма «Игры в солдатики»