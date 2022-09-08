Игры в солдатики (фильм, 2007) смотреть онлайн бесплатно
8.22007, Игры в солдатики
Мелодрама101 мин18+
О фильме
Дочь генерала Настя, вскоре после поступления в престижный вуз, влюбляется в студента Виктора, известного своими победами как в науках, так и на любовном фронте. Чувства молодых людей искренни и взаимны, но на пути их счастья становится генерал – отец Насти.
Не одобряя выбора дочери, он принимает решение отправить «молодого повесу» в армию. Настя, узнав, что ее родной отец выступил в роли разлучника, убегает из дому и находит часть, в которой служит Виктор. Появление девушки в части оборачивается цепочкой драматических событий...
Рейтинг
4.8 КиноПоиск
- ВЯРежиссёр
Вера
Яковенко
- АСАктриса
Анна
Слынько
- Актёр
Михаил
Шкловский
- Актёр
Валерий
Баринов
- Актриса
Анна
Кузина
- ЗРАктёр
Захар
Ронжин
- Актёр
Александр
Усердин
- АПАктёр
Александр
Печерица
- АКАктёр
Андрей
Крылов
- ГПАктёр
Геннадий
Попенко
- ДВАктёр
Дмитрий
Волкострелов
- ГССценарист
Григорий
Сиротюк
- ИШСценарист
Игорь
Шуров
- ВМПродюсер
Виктор
Мирский
- ЮЧПродюсер
Юлия
Чернявская
- ОЩПродюсер
Олег
Щербина
- АХОператор
Анатолий
Химич
- ГНОператор
Геннадий
Немых
- ДШКомпозитор
Дмитрий
Шуров